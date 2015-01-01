"البطولة مخلصتش".. فنانو مصر يناشدون الجماهير لحضور نهائي أمم إفريقيا (فيديو)









ومن بين هؤلاء الفنانين مصطفى شعبان، أشرف عبدالباقي، أمير كرارة، أحمد فهمي، أكرم حسني، والفنان مصطفى خاطر، وأكد جميعهم على أن مصر خسرت البطولة ولكنها نجحت في تنظيم بطولة كبيرة في وقت قياسي، وعلى المشجع المصري أن يشارك في اكتمال الصورة الحضارية التي خرجت بها البطولة حتى آخر دقيقة.









حرص عدد من نجوم الفن في مصر، على تشجيع الجماهير المصرية للمشاركة في المبارة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام غدا الجمعة بستاد القاهرة الدولي بين منتخبي السنغال والجزائر.