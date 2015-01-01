اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق خاقان عباسي
الخميس 18/يوليه/2019 - 12:03 م
وكالات
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قال متحدث باسم مجلس المساءلة الوطني في باكستان إنه تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي اليوم الخميس.
ولم يقدم المتحدث
باسم المجلس المعني بمكافحة الإرهاب تفاصيل لوكالة رويترز عن أسباب الاعتقال.
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