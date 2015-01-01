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"يبيعونهم بنصف الثمن".. القبض على 4 أشخاص سرقوا ماكينات خياطة بالموسكي

الخميس 18/يوليه/2019 - 12:02 م
يبيعونهم بنصف الثمن.. القبض على 4 أشخاص سرقوا ماكينات خياطة بالموسكي
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث الموسكي من صبط اربع اشخاص لسرقتهم ماكينات الخياطة من داخل جمعية بشبرا الخيمة

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الموسكى من أحد أصحاب محلات بيع ماكينات الخياطة بدائرة القسم مفادها قيام ( 4 أشخاص) بعرض ماكينات خياطة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطهم وتبين أنهم (عاطل، عامل، سائقين - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم ( 3 ماكينات خياطة، سيارة ملاكى)، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل حضانة ومشغل إحدى الجمعيات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بأسلوب كسر الباب.

وأمكن التوصل للمجني عليه (رئيس مجلس إدارة الجمعية محل الواقعة)، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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