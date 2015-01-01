رئيس فيفا يشيد بتنظيم بطولة أمم أفريقيا.. ويعلق على أزمات الكاف

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن جزيل شكره لمصر بعد "الاستضافة الرائعة" لكأس الأمم الإفريقية 2019، وأيضا الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف".





وقال إنفانتينو خلال كلمته لعمومية الكاف في القاهرة، اليوم الخميس، إنه فخور بالتعاون بين الاتحادين الدولي والإفريقي، والتدخل لإنهاء بعض المشكلات التي تواجهها الكرة الإفريقية حاليا.





وأكد أن الوضع كان أسوأ بكثير في الفيفا، مما يعانيه الكاف حاليا، لكنه نجح في قلب المنظومة وإجراء تعديلات واسعة، وهو ما سيتكرر في الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.



