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'زراعة القليوبية': أنهينا أزمة صرف الأسمدة والمبيدات بجمعيات الإصلاح الزراعي.. والتوريد خلال أيام

الخميس 18/يوليه/2019 - 12:00 م
'زراعة القليوبية': أنهينا أزمة صرف الأسمدة والمبيدات بجمعيات الإصلاح الزراعي.. والتوريد خلال أيام
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محمد نبيل
 
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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، اليوم الخميس، الانتهاء من حل أزمة صرف الأسمدة والمبيدات بجمعيات الإصلاح الزراعى بالمحافظة، مشيرا إلي أنه جري التوصل مع الدكتور حسن فودة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة لسرعة حل الأزمة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال أيام بسيطة سيتم توريد الحصص الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالقليوبية، مشيرا إلى أن الأزمة كانت كائنة فى أن المقاولين المختصين بنقل الأسمدة للمحافظات يطالبون رفع ناولون النقل بعد زيادة أسعار المحروقات وتم تشكيل لجنة لنظر الموضوع، وسيتم بدء التوريد لحصص الجمعيات خلال يومين أو ثلاثة على الحد الأقصى.

وكان فلاحي القليوبية التابعين لجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة، اشتكوا من تأخر صرف الحصص الخاصة بهم، مما يهدد المحاصيل الزراعية الخاصة ويجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء لشراء مستلزماتهم من الأسمدة لخدمة أراضيهم.
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