عموري يحسم الجدل ويقرر العودة إلى العين الإماراتي

استقر اللاعب عمر عبد الرحمن عموري، على العودة إلى صفوف فريقه العين الإماراتي وجاء ذلك القرار بعد العديد من المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي وفريقه البنفسجي.

وقرر اللاعب العودة بسبب عدم شعوره بالراحة داخل صفوف الموج الأزرق بالإضافة إلى رفض فريقه العرض المقدم من أجل شراء اللاعب بسبب قلة المبلغ المالي.





وقد كشفت صحيفة عكاظ منذ لحظات عن وجود اتفاق بين اللاعب وإدارة فريق العين الإماراتي على العودة إلى صفوف الفريق وعدم استكمال مشواره في الأراضي السعودية.





الجدير بالذكر أن اللاعب عموري أصبح جاهزًا للإنضمام إلى التدريبات الجماعية بعد تماثل شفائه من الإصابة التي لحقت به وعدم حاجته إلى برنامج علاجي أخر كما تردد في الآونة الأخيرة، وتقرر إنتهاء تعاقده مع الهلال بسبب عدم وجود اتفاق بين مجالس الإدارتين.