بأسلوب "التسلق".. سقوط عصابة سرقة المساكن في النزهة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم من ضبط (عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس، حارس عقار كائن بدائرة القسم).



وبحوزتهما جوال بداخله ( 2 هاتف محمول، 2 ساعة يد، نظارة شمسية، كاميرا تصوير، جهاز فيديو، جهاز ريسيفر )، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل مسكن (مدير تسويق - مقيم بذات العقار محل عمل المتهم الثانى) بأسلوب "التسلق" وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة.