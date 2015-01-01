أحمد أحمد يبرر احتجازه لدى الشرطة ويكشف عن أزمة "الكاف" القانونية

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أن "كاف" يعيش وضعاً خطيراً جداً بسبب افتقاده لوضع قانوني خاص به.









وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في كلمة له في افتتاح الجمعية العمومية لـ"كاف" اليوم الخميس، في القاهرة إن افتقاد "كاف" لوضع قانوني كان هو السبب في استماع الشرطة الفرنسية له نهاية مايو الماضي.









وأضاف: "كاف لا هو جمعية تخضع للقانون المصري، ولا هو هيئة يخضع للقانون الدولي، وأن هذا الواقع خطير للغاية".





وتابع أحمد أحمد: "ما حدث في فرنسا والاستماع له من قبل الشرطة سمح بتقييم توضيحات حقيقية حول طريقة تسيير الاتحاد الإفريقي، لكن عندما نكون غير محميين قانونياً، فان ذلك يصعب علينا العمل.. أقول هذا وأتحمل كل مسؤولياتي تجاه هذا الأمر".









وأشار إلى تطلعه لجعل نصف الموظفين في مقر الاتحاد الإفريقي من بقية الدول الغفريقية والنصف الآخر من دولة المقر (مصر)، مثلما أعلن في حملته الانتخابية، غير أنه أشار إلى وصول عدد الموظفين من الدول الإفريقية إلى 60% اليوم.









وأكد رئيس كاف على ضرورة معالجة المشاكل داخل العائلة الكبيرة، كما نوه رئيس "كاف" بالمساعدة التي وجدها لدى "فيفا" من أجل رفع العراقيل واستكمال الإصلاحات.









وتحدث قائلا: "طلبت من فيفا المساعدة لأننا نتأخر جداً عن باقي الاتحادات، عندما تكون لدينا مشاكل يجب حلها داخل العائلة وليس خارجها، لا يجب أن تكون لدينا تعليقات سلبية حول تعيين فاطمة سامورا مرافقة كاف في مسار الإصلاحات".





وأتم حديثه بالتزامه بأداء مهامه ورضاه عنها رغم الصعوبات والاضطرابات، كاشفاً عن عقد مؤتمر كبير في إفريقيا قبل نهاية العام.







