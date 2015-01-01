محافظ سوهاج يوجه بالانتهاء من مشروعات رصف الطرق في المواعيد المحددة (صور)

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بالانتهاء من مشروعات رصف الطرق في المواعيد المحددة، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال محمد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه في إطار خطة الوحدة المحلية ضمن الإعتمادات الإضافية، تم بدء العمل بانزال التربة الزلطية بطريق مدخل باجا الغربي، المتفرع من طريق اسيوط سوهاج، تمهيدًا لإعادة رصفه، وذلك بتكلفة مالية قدرها 500 ألف جنيها.





وأوضح علي يوسف ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم البدء في أعمال الرصف لطريق جرجا- بندار حتى محور كوبري جرجا العلوي، بطول كيلو متر، وذلك ضمن أعمال الخطة للسنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها مليون جنيها.





وأشار عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم رصف منطقة مسجد الأمير حسن بطول 300 متر، بتكلفة مالية قدرها 300 ألف جنيها، لافتا إلى أنه سيتم دهان سور المسجد والبلدورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بنطاق المنطقة.





وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن استئناف العمل بمشروع توسعة طريق المراغة ـ طهطا بطول 6 كيلو متر، والتي تبدأ من قرية الشيخ يوسف جنوبًا حتي مدينة المراغة.



