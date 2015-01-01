نقابة الأطباء ترفض التعدي على مهنة الطب

وقالت نقابة الأطباء خلال بيان، إن الجهة التي تعلن عن هذا الدبلوم تتيح الدراسة فيه لغير الأطباء من خريجي كليات التربية الرياضية والزراعة وتدعي أنه يتيح لمن يحصل عليه العمل في العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال، ولذلك توجهت نقابة الأطباء للجهات المحترمة التي يدعي الإعلان علاقتها بهذا الدبلوم، حتى نضع معا حدا لمثل هذه التجاوزات لمهنة الطب، التي تعصف تماما بحق المريض أن يطمئن أن من يناظره طبيبا مؤهلا لممارسة المهنة.



أرسلت نقابة الأطباء، خطابين لكل من جامعة المنصورة والمعهد القومي للبحوث، وذلك للاستفسار عن دبلوم معلن عنه تحت اسم "التغذية الطبية والعلاجية" يدعي الانتساب لجامعة المنصورة، ويدعي الاعتماد من المعهد القومي للبحوث.