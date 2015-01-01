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"سرق محل أكل عيشه".. ضبط عامل بحوزته 17 ألف جنيه بالجمالية

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:52 ص
سرق محل أكل عيشه.. ضبط عامل بحوزته 17 ألف جنيه بالجمالية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال قسم شرطة الجمالية من ضبط عامل لسرقته ١٧ ألف جنيه من داخل محل يعمل به.

وتبلغ لقسم شرطة الجمالية من (مالك محل سجائر كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه وسرقة مبلغ مالى قدره (17 ألف جنيه) من داخله؟

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المحل - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.
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