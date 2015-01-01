تعرفي على الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر

تعرفي على الأسباب التي تؤدي إلى تلف الشعر وتعرضه للتساقط:





التوتر: تعتبر الحالة النفسية من أبرز الأسباب التي تؤثر في صحة الإنسان بما فيها صحة شعره. فالضغط النفسي والتوتر يؤديان إلى إضعاف مناعة الجسم وبالتالي إلى تساقط الشعر وفقدانه نضارته.





العوامل البيئية: الهواء الجاف، أشعة الشمس، التلوث... وغيرها من العوامل البيئية لها تأثير سلبي في صحة الشعر، إذ انها تؤدي إلى إضعافه وتتسبب بجفافه وتقصّفه.





النظام الغذائي: يحتاج الجسم إلى فيتامينات ومكوّنات غذائية تساعده في الحفاظ على صحّته. وهذه الفيتامينات تعزّز نضارة الشعر وتحميه من التساقط. لذا، فإن اتباع نظام غذائي غير صحّي يضعف الشعر ويؤدي إلى تلفه.





العادات السيئة: هناك بعض العادات السيئة التي نمارسها من دون وعي والتي تتسبب بإضعاف الشعر، منها تلوينه واستخدام مستحضرات غنية بالمواد الكيميائية، ومنها تعريضه لحرارة المجفف الكهربائي باستمرار.. تجنّبي تلوين الشعر بشكل دائم، واختاري الصبغات الغنية بالزيوت الطبيعية.