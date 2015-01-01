استكمال القوافل الطبية عملها بقرية عرب القميعي بإدارة الصف
الخميس 18/يوليه/2019 - 11:46 ص
منى صموئيل
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استكملت القوافل الطبية عملها في المناطق النائية، التي تحتاج إلى تكثيف في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة، بقرية عرب القميعي بإدارة الصف.
وقامت الدكتورة فايزة سليمان، منسقة القوافل الطبية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة بتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني للأهالي.
وجاء البيان الإحصائي للقافلة كالتالي:
وجاء البيان الإحصائي للقافلة كالتالي:
باطنة 198
نساء 180
أطفال 271
مسالك 172
عظام 160
جراحة 97
أنف وأذن 45
عيون 198
جلدية 200
تنظيم اسره 16
أسنان 179
إجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية: 1716.
نساء 180
أطفال 271
مسالك 172
عظام 160
جراحة 97
أنف وأذن 45
عيون 198
جلدية 200
تنظيم اسره 16
أسنان 179
إجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية: 1716.
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