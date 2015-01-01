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"كان معاه 3 فرد خرطوش".. القبض على عاطل في عين شمس

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:45 ص
كان معاه 3 فرد خرطوش.. القبض على عاطل في عين شمس
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات) وبحوزته ( 3 فرد خرطوش، كمية من مادة الكيتامين المستخدمة فى تصنيع مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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