"كان معاه 3 فرد خرطوش".. القبض على عاطل في عين شمس

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات) وبحوزته ( 3 فرد خرطوش، كمية من مادة الكيتامين المستخدمة فى تصنيع مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.