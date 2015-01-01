ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل يرافق لوكا مودريتش رونالدو في الدوري الإيطالي؟

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:09 ص
هل يرافق لوكا مودريتش رونالدو في الدوري الإيطالي؟
رونالدو ومودربتش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه من المحتمل أن ينضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد إلى ميلان هذا الصيف.

وسلط موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الضوء على تغريدة فيسنتي أزبيتارت صديق مودريتش وكاتب السيرة الذاتية للنجم الكرواتي.

وقال أزبيتارت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "سيكون صيفًا مثيرًا، أرى أن انتقال مودريتش إلى ميلان ليس بالمهمة السهلة لكن بعد رحيل داني سيبايوس يمكن لريال مدريد إبرام صفقتين بضم بول بوجبا وإريكسن أو فان دي بيك. 

ميلان لا يمر بحالة اقتصادية عظيمة في الوقت الحالي لكن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل".

وأكد الموقع الإيطالي أن فلادو ليميتش وكيل أعمال لوكا مودريتش تواجد في مكتب ميلان بالأمس لمناقشة وضع موكله للإنتقال للروسونيري.
Advertisements
المزيد عن: زيدان ومودريتش رونالدو ودي ليخت رونالدو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال