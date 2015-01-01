بايرن ميونيح يدخل على الخط ويسعي لضم نجم باريس

أفادت تقارير صحفية اليوم عن سعى بارين ميونخ الألماني للتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل روبين وريبيري الثنائي الهجومى التاريخي للباڤاري.





وذكرت تقارير ألمانية اليوم أن إدارة البايرن تهدف للتعاقد مع جناح باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر لاعب منتخب ألمانيا لتدعيم الصفوف.