رمزي يكشف أسباب التراجع عن استبعاد وردة من المنتخب في أمم أفريقيا 2019

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أنهم فضلوا التراجع عن استبعاد عمرو من معسكر بطولة الأمم الإفريقية حتى لا يتشتت تركيز زملاؤه في المنتخب.



وقال هاني رمزي في تصريحات صح يفة : " لم يهدد صلاح بترك المعسكر أو أي لاعب آخر وكان صلاح من أكثر اللاعبين التزامًا ولم يثير أية مشاكل داخل المنتخب وهذا أمر مستحيل حدوثه".



وأضاف : "كل ما في الأمر أن قرار استبعاد وردة جاء من اتحاد الكرة واعترض اللاعبون على القرار خاصة أن وردة لم يفعل شيئًا داخل المعسكر".