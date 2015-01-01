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رمزي يكشف أسباب التراجع عن استبعاد وردة من المنتخب في أمم أفريقيا 2019

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:40 ص
رمزي يكشف أسباب التراجع عن استبعاد وردة من المنتخب في أمم أفريقيا 2019
هاني رمزي
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أنهم فضلوا التراجع عن استبعاد عمرو من معسكر بطولة الأمم الإفريقية حتى لا يتشتت تركيز زملاؤه في المنتخب.

وقال هاني رمزي في تصريحات صحيفة : " لم يهدد صلاح بترك المعسكر أو أي لاعب آخر وكان صلاح من أكثر اللاعبين التزامًا ولم يثير أية مشاكل داخل المنتخب وهذا أمر مستحيل حدوثه".

وأضاف : "كل ما في الأمر أن قرار استبعاد وردة جاء من اتحاد الكرة واعترض اللاعبون على القرار خاصة أن وردة لم يفعل شيئًا داخل المعسكر".

واختتم رمزي تصريحاته قائلاً : "اللاعبون طالبوا عمرو وردة بالوجود في غرفته وأنهم سيحاولون حل الأمر مع اتحاد الكرة، وافقنا على التراجع عن عقوبة وردة حتى لا يتم تشتيت تركيز اللاعبين".
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المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر عمرو وردة
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