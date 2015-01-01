المقاصة يلعب وديا مع المتحدة غدا ..ومحاضرات خاصة للاعبين





وخاض فريق المقاصة، مران اليوم الأربعاء ، على فترتين صباحية ومسائية ، في إطار تطبيق الجهاز الفني لسياسية اليوم الكامل قبل بداية فترة الإعداد الثانية ، والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية .





وعقد ميدو محاضرة فنية للاعبي الفريق على "السبورة " ، قبل بداية المران ، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططيه والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات .





وركز ميدو، خلال المران على متابعه البرنامج البدني للاعبين، للوصول إلى افضل المعدلات البدنية ، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية ، قبل الدخول في المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي يتخلله خوض مجموعة من المباريات الودية.

قرر احمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية مساء غدٍ الخميس ، أمام فريق المتحدة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.