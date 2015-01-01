الزمالك يسعى لضم نجم براميدز
الخميس 18/يوليه/2019 - 04:01 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
يسعى الزمالك لضم محمد مجدي قفشة نجم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفض ضم قفشة ليستغل الزمالك الفرصة ويدخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى القلعة الحمراء.
ويسعى مسئولو الزمالك لإقناع قفشة من الناحية المادية بتقديم عرض كبير للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.
يذكر أن قفشة وقع للأهلي في الفترة الماضية وسط خلافات داخل النادي بشأن حسم الصفقة.
وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفض ضم قفشة ليستغل الزمالك الفرصة ويدخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى القلعة الحمراء.
ويسعى مسئولو الزمالك لإقناع قفشة من الناحية المادية بتقديم عرض كبير للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.
يذكر أن قفشة وقع للأهلي في الفترة الماضية وسط خلافات داخل النادي بشأن حسم الصفقة.
Advertisements
المزيد عن: محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز
- 10 نجوم يشعلون الميركاتو الصيفي بالدوري.. نجم الزمالك في المقدمة
- الزمالك يخطط لخطف مهاجم الأهلي في الصيف
- لاسارتي يصدم مهاجم الأهلي
- مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي
- الحنفي حكما لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي.. وحمدي للإسماعيلي ونجوم المستقبل
- هل يحسم الخطيب الصفقة؟.. حريف الزمالك معروض على الأهلي
- المصري يخطط لضم نجم الزمالك مجانا
- الأهلي يقترب من ضم نجم سموحة
- ميدو يخطط لضم نجم الأهلي
- لاسارتي يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي