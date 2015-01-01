الزمالك يسعى لضم نجم براميدز

يسعى الزمالك لضم محمد مجدي قفشة نجم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفض ضم قفشة ليستغل الزمالك الفرصة ويدخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى ال قلعة الحمراء.



ويسعى مسئولو الزمالك لإقناع قفشة من الناحية المادية بتقديم عرض كبير للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.