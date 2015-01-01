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نجم برشلونة على بعد خطوة من الرحيل

الخميس 18/يوليه/2019 - 03:41 ص
نجم برشلونة على بعد خطوة من الرحيل
مالكوم
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جناح فريق برشلونة الإسبانى "مالكوم" أصبح على بعد خطوات من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد خروجه من حسابات المدير الفني أرنستو فالفيردى.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يملك أكثر من عرض بالدورى الإنجليزى من كل من إيفرتون وتوتنهام هوتسيبير وأرسنال، مما جعل ممثلي برشلونة يقوموا بإبلاغ وكلاء اللاعب برغبتهم في بيعه برقم جيد.


وأشارت الصحيفة أن اللاعب من الممكن أن ينتقل لفريق إيفرتون بسبب جدية العرض المالى وهو 35 مليون يورو لضم اللاعب وأيضاً بعد إبتعاد أرسنال عن الصفقة عندما علمت براتب اللاعب إسبوعياً يتقاضي 200 ألف جنيه إسترلينى.
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