نجم برشلونة على بعد خطوة من الرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جناح فريق برشلونة الإسبانى "مالكوم" أصبح على بعد خطوات من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد خروجه من حسابات المدير الفني أرنستو فالفيردى.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يملك أكث ر من عرض بالدورى الإنجليزى من كل من إيفرتون وتوتنهام هوتسيبير وأرسنال، مما جعل ممثلي برشلونة يقوموا بإبلاغ وكلاء اللاعب برغبتهم في بيعه برقم جيد.