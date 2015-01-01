ريهام سعيد لـ محمود العسيلي: كرهتك

تفاعلت الإعلامية ريهام سعيد، مع أزمة المطرب محمود العسيلي الأخيرة، برغم الأزمة الصحية الأخيرة التي تمر بها‎.‎





ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة لتامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته ‏قائلة: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ"، في إشارة منها لأزمة محمود ‏العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة.‏





يشار إلى أن محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد بسبب موقفه من أحد المعجبين ورفضه التقاط صورة معه اثناء حفله الغنائي‎.‎





وكان العسيلي قد نشر اعتذارًا رسميًا للجمهور، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة. أنا اسف مرة تانية‎"‎.





تابع: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن ‏هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل ‏الكلام دة مش باين في الفيديو.