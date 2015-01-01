ريهام سعيد لـ محمود العسيلي: كرهتك
الخميس 18/يوليه/2019 - 03:18 ص
الفجر الفني
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تفاعلت الإعلامية ريهام سعيد، مع أزمة المطرب محمود العسيلي الأخيرة، برغم الأزمة الصحية الأخيرة التي تمر بها.
ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة لتامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته قائلة: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ"، في إشارة منها لأزمة محمود العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة.
يشار إلى أن محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد بسبب موقفه من أحد المعجبين ورفضه التقاط صورة معه اثناء حفله الغنائي.
وكان العسيلي قد نشر اعتذارًا رسميًا للجمهور، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية".
تابع: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو.
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