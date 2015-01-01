برشلونة يتصدر المشهد ويُقلد ريال مدريد

تحول نادى برشلونة الإسبانى خلال السنوات السابقة، لمنافسة قوية مع ريال مدريد على الصفقات الذى يتم جلبها للنادى، فبعد أن كان الريال هو متصدر المشهد فى دفع الأموال الباهظة وشراء النجوم على عكس البارسا ولكن الأخير في السنوات السابقة أصبح منافس قوى ويتفوق ف

ي بعض المرات على مدريد.





وذكرت صحيفة "سكاى سبورتس" فى مقال لها أن برشلونة أصبح الجالاكتيكوس أى الذى يصرف كثيراً، وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد فى فترته الأولى ببداية الألفية تحت قيادة رئيسه فلورنتيو بيريز، تعاقد مع رونالدو الظاهرة البرازيلية وزين الدين زيدان وفيكو وبيكهام فى بداية الألفية مما أشتهر وقتها بلقب الجالاكتيكوس.





وفى فترته الثانية تعاقد مع كل من كريستيانو رونالدو وكاكا ووبنزيما وجيمس رودريجيز ولكن الأن الكفة تحولت كثيرا" بعد تعاقدات برشلونة.