ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يتصدر المشهد ويُقلد ريال مدريد

الخميس 18/يوليه/2019 - 03:13 ص
برشلونة يتصدر المشهد ويُقلد ريال مدريد
برشلونة
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
تحول نادى برشلونة الإسبانى خلال السنوات السابقة، لمنافسة قوية مع ريال مدريد على الصفقات الذى يتم جلبها للنادى، فبعد أن كان الريال هو متصدر المشهد فى دفع الأموال الباهظة وشراء النجوم على عكس البارسا ولكن الأخير في السنوات السابقة أصبح منافس قوى ويتفوق في بعض المرات على مدريد.


وذكرت صحيفة "سكاى سبورتس" فى مقال لها أن برشلونة أصبح الجالاكتيكوس أى الذى يصرف كثيراً، وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد فى فترته الأولى ببداية الألفية تحت قيادة رئيسه فلورنتيو بيريز، تعاقد مع رونالدو الظاهرة البرازيلية وزين الدين زيدان وفيكو وبيكهام فى بداية الألفية مما أشتهر وقتها بلقب الجالاكتيكوس.


وفى فترته الثانية تعاقد مع كل من كريستيانو رونالدو وكاكا ووبنزيما وجيمس رودريجيز ولكن الأن الكفة تحولت كثيرا" بعد تعاقدات برشلونة.


وأشارت الصحيفة أن برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد ليشكل هجوم قوى مع ليونيل ميسي وسواريز بجانب وجود البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي راكيتيتش والقادم الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس الجديد نيتو من فالنسيا مما يؤكد على نوايا البلوجرانا للموسم الجديد، وأيضاً هناك أحاديث عن إقتراب ضم نيمار دا سيلفا للفريق مما سيكعل الفريق يملك قوة ضاربة.
Advertisements
المزيد عن: ميسي ريال مدريد خط دفاع برشلونة برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال