في مهرجان نجوم الجناوة بكازابلانكا.. فرقة "مايد إن بلاد" تبدع
الخميس 18/يوليه/2019 - 03:02 ص
الفجر الفني
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تطل فرقة "مايد إن بلاد" على جمهورها المغربي عبر حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان نجوم الجناوة الدولي، مساء غدا الجمعة المقبل في ساحة الأمم المتحدة في كازابلانكا.
"مايد إن بلاد" من أبرز التجارب الغنائية فى ساحة الموسيقى البديلة المغربية، وانطلقت فى رحلتها من قلب الدار البيضاء منذ قرابة 12 سنة، وتقدم توليفة موسيقية متكاملة تعتمد بالأساس على الموسيقى المغاربية مع لمسات من الروك والريجى.
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