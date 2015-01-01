في مهرجان نجوم الجناوة بكازابلانكا.. فرقة "مايد إن بلاد" تبدع

تطل فرقة "مايد إن بلاد" على جمهورها المغربي عبر حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان نجوم الجناوة الدولي، مساء غدا الجمعة المقبل في ساحة الأمم المتحدة في كازابلانكا.



