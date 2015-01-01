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آخر تفاصيل انتقال بوجبا إلى ريال مدريد.. الأمور تتعقد

الخميس 18/يوليه/2019 - 03:04 ص
آخر تفاصيل انتقال بوجبا إلى ريال مدريد.. الأمور تتعقد
بوجبا
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محمد جمال
 
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 أفادت الصحف الإسبانية، اليوم أن صفقة بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد لفريق ريال مدريد أصبحت صعبة للغاية وأصبحت معقدة بعد طلبات الفريق الإنجليزى.


وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أن مانشستر يونايتد طلب 200 مليون يورو من أجل بيع لاعب الوسط بوجبا وهو ما يعقد الصفقة بسبب رفض ريال مدريد ذلك الطلبات المادية الضخمة.


وأشارت الصحيفة "أن ريال مدريد فى حال عدم النجاح المحتمل فى صفقة بوجبا سيتجه للإبقاء على لاعبه دانى سيبايوس الذى يسعى أكثر من نادى لضمه أمثال ليفربول وتوتنهام بإنجلترا أو التعاقد مع إريكسين أو فان دى بيرج من أجل تدعيم وسط الملعب.


وسيعقد فلورنتيو بيريز رئيس الريال جلسه خلال الأيام المقبلة مع زين الدين زيدان من أجل مناقشة كل ما يخص الصفقات ومطالب المدرب.
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