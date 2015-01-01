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الأمن العراقي يعثر على وكر للإرهابيين تحت الأرض في الحويجة

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:53 ص
الأمن العراقي يعثر على وكر للإرهابيين تحت الأرض في الحويجة
الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن العثور على وكر للإرهابيين تحت الأرض في الحويجة.

وقال الأمن العراقي - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إنه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات من ضبط وكر للإرهابيين عبارة عن كرفان تحت الأرض على حافة نهر الزاب في قرية عريشة العليا بقضاء الحويجة".

وأضاف البيان أنه "كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للاختباء عن أنظار القوات الأمنية العراقية أثناء التفتيش، حيث عثر بداخله على أغطية وأفرشة".

وتابع البيان أن "المفارز ذاتها ضبطت 5 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعيا".

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