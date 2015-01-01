كيف دعم أحمد السعدني محمود العسيلي في أزمته الأخيرة؟

في أول تعليق منه على موقف المطرب محمود العسيلي الأخير، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب موقفه من أحد المعجبين ورفضه التقاط صورة مع اثناء حفله الغنائي، أشاد الفنان أحمد السعدني باعتذار محمود العسيلي الذي نشره بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.





وكتب "السعدني" عبر حسابه على Twitter" "الاعتذار من شيم الرجال براڤو يا عسيلي كلنا ممكن تغلط بس مش كلنا نقدر نعترف اننا غلطنا المسامح كريم يا ناس".









وكان العسيلي نشر علي حسابه بموقع Instagram اعتذارًا رسميًا للجمهور، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية"



