باريس سان جيرمان يواصل توجيه اللكمات إلى برشلونة

لم تلتفت إدارة نادي باريس سان جيرمان للعرض المقدم من نظيرتها في برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف بناءًا على رغبة اللاعب في الرحيل.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضًا لباريس سان جيرمان يشمل إثنين من ا للاعبين هما فيليب كوتينهو وأيفان راكيتيتش بالإضافة إلى 40 مليون يورو لضم نيمار.





وأوضحت الصحيفة أن باريس لا تقبل أي عروض فيها تبادل لاعبين من برشلونة وتفضل الحصول على المقابل المادي نقدا بالأضافة إلى عثمان ديمبلي ولكن ذلك يعد صعباً لأن البارسا متمسكين باستمرار اللاعب.