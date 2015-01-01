خطوة واحدة تفصل عموري عن الانتقال للهلال

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تقديم نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًا لتجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، عقب تأكيد الفحوصات الطبية سلامة اللاعب من الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادر المرزوقي، وكيل عموري طلب مهلة من أجل الرد على عرض الهلال، الذي يقضى بتجديد تعاقد اللاعب لمدة موسم مع أحقية التجديد لموسم آخر.





وأضافت: "المرزوقي اجتمع مع إدارة الهلال عقب اجتياز عمور للفحوصات الطبية التي خضع لها في مركز فيفا للطب الرياضي بمدينة دبي الإماراتية، وناقش معهم كافة تفاصيل العرض".





وكان عموري قد أجرى فحوصات طبية لدى الطبيب رامون كوجات، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي في برشلونة وأثبتت قدرته على المشاركة في المباريات مجددًا، ولكن إدارة الهلال طلبت منه إجراء فحوص إضافية، قبل تجديد عقده.





ومن الجدير بالذكر أن عموري انضم لصفوف الهلال في الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف العين الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ابعدته كثيرًا عن الزعيم السعودي.