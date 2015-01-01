تسجيل أغنية إيساف الجديدة مع حسام سعيد

يتعاون الشاعر حسام سعيد مع المطرب إيساف فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان محمد شحاتة، وتوزيع تميم، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.=









وشارك إيساف مؤخراً فى حفل غنائى بالساحل الشمالى، ضمن حفلات الموسم الصيفى، وأشعل إيساف الحفل بمجموعة كبيرة من الأغاني منها: "زي غيرها وعاشق بحب وسيبني أموت فيك وغريبة لقانا".. وغيرها





يذكر آن أخر أعمال إيساف أغنية بعنوان"قوم نادى لصلاح" مع سمية درويش، دعما للمنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبود، توزيع ومكس جمال فتحي.