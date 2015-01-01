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رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:00 ص
رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك
احمد رفعت
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الفجر الرياضي
 
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نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع لاعب وسط الزمالك  أحمد رفعت مساء اليوم الأربعاء، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم الفريق للموسم القادم.

وقام  المدير الفني للفريق السكندري طلعت يوسف بالإشادة بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها رفعت، وعلى قدرة إدارة النادي على توفير صفقات مميزة.

وقدم أحمد رفعت مستوي مميز خلال ظهوره مع فريق السابق إنبى والمنتخب الأوليمبي، قبل أن يتعاقد معه نادى الزمالك.

وأنهى الجهاز الإداري للاتحاد جميع الاجراءات الخاصة بعقود الإعارة، والاستغناءات للاعبين المنتقلين من نادي الزمالك لصفوف الفريق السكندري.
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