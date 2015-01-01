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"عزل ترامب".. رئيس أمريكا ينجو من اقتراح لبدء إجراءات إقالته

الخميس 18/يوليه/2019 - 01:48 ص
عزل ترامب.. رئيس أمريكا ينجو من اقتراح لبدء إجراءات إقالته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجّه الأخير انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديموقراطيات.

وصوّت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدّمه النائب الديموقراطي آل غرين حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس.

وانضم النواب الديموقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية إلى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديموقراطيين رغبة في إطلاق إجراءات العزل.

وبعد انتهاء التصويت علّق ترامب على تويتر بأن الجهود الرامية إلى عزله "انتهت".

وقال: "هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه"، مضيفا "لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أمريكي مجددا".
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