أتلتيكو ينقض على صفقة ريال مدريد
الخميس 18/يوليه/2019 - 01:46 ص
مني العوضي
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يقترب نادي أتلتيكو مدريد من حسم صفقة قوية ضمن صفوف توتنهام هوتسبر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، إن أتلتيكو مدريد يخطط لضم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام والذي يعد من بين اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد.
ويسعى أتلتيكو مدريد لضم إريكسن بعد مغادرة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف.
وتعاقدت إدارة أتلتيكو مدريد مع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس، ويسعى دييجو سيميوني المدير الفني لضم عنصر مهم آخر لصفوف الفريق مع الاستغتاء عن الثنائي نيكولا كالينيتش وآنخيل كوريا.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، إن أتلتيكو مدريد يخطط لضم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام والذي يعد من بين اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد.
ويسعى أتلتيكو مدريد لضم إريكسن بعد مغادرة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف.
وتعاقدت إدارة أتلتيكو مدريد مع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس، ويسعى دييجو سيميوني المدير الفني لضم عنصر مهم آخر لصفوف الفريق مع الاستغتاء عن الثنائي نيكولا كالينيتش وآنخيل كوريا.
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