أتلتيكو ينقض على صفقة ريال مدريد

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من حسم صفقة قوية ضمن صفوف توتنهام هوتسبر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، إن أتلتيكو مدريد يخطط لضم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام والذي يعد من بين اللاعبين المرشحين للانض مام إلى ريال مدريد.





ويسعى أتلتيكو مدريد لضم إريكسن بعد مغادرة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف.