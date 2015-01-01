تقارير.. ميسي يصب غضبه على برشلونة بسبب ضياع الصفقة الكبري

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، غاضب من سوء إدارة البرسا لسوق الانتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعد ضياع صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





وضم يوفنتوس دي ليخت من أياكس مقابل 70 مليون يورو ، فيما سيبلغ راتب المدافع صاحب الـ19 عامًا، 12 مليون يورو سنويًا.





وتشير التقارير إلى أن ميسي كان يريد انضمام دي ليخت إلى صفوف البرسا لكن مطالب اللاعب أبعدته عن الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى أن بارتوميو رئيس برشلونة رفض رفع عرضه لضم المدافع الهولندي.





كما ابتعد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن الانتقال إلى البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أشارت التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن اللاعب أصبح منفتح على الانتقال إلى صفوف السيدة العجوز.