بعد حصوله على 98%.. تفاصيل وفاة طالب ثانوية عامة على طريق أسيوط

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قال حمادة صلاح، عم طالب الثانوية العامة الحاصل على 98%، والذي توفى في حادث تصادم سيارتين في أسيوط، إن الطالب كان في غيبوبة عندما وصل إلى المستشفى وتوفى بعدها بـ 5 دقائق، موضحًا أنه توفى في الحادثة 3 أشخاص، منهم 2 توفوا في الحال.



وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الطالب كان مصابًا ويعاني من نزيف في المخ وبعدها توفي.



وبكى على الهواء، قائلًا: "أمر ربنا، الحمد لله"، متابعًا: "الله يلطف بوالدته، والدته لا تستقبل أي أحد، وأهله قفلوا بابهم ومش بيستقبلوا حد".



وأوضح أنه توفى على طريق ديروت - أسيوط، لافتًا إلى أن هذا الطريق اتجاه واحد وبه ضغط سيارات كبير، ودائم الحوادث؛ ولم يتم به أي تطوير أو صيانه من قبل، مستكملًا: "قبلها بيوم واحد كان هناك حادث وتوفى بسببه 3 أشخاص، وتوفى حوالي 1200 شخص في آخر عامين على هذا الطريق، وفقًا لإحصائية رسمية"، معلقًا: "هذا الحادث لن يكون الأخير".

