أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 6 سنوات
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:54 م
وكالات
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سجلت أسعار الذهب عن تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، أعلى مستوي في 6 سنوات، في أعقاب بيانات أظهرت تراجع تصاريح وعمليات بدء بناء المنازل في الولايات المتحدة.
كما تلقى المعدن الأصفر دعماً من تصريحات "راي داليو" مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم والذي اعتبر أن الذهب قد يتفوق على كافة الأصول الاستثمارية الأخرى خلال فترة التحول في الأسواق العالمية.
وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط هبوطية في وقت سابق من التعاملات بعد بيانات اقتصادية قوية بالأمس دفعت الأسواق للقلق بشأن احتمالية عدم خفض معدل الفائدة الأمريكية في اجتماع الشهر الجاري.
وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح أمس بأن مخاوف التطورات التجارية والنمو العالمي تسببت في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الأخير رأوا وجود حاجة إلى سياسية نقدية أكثر تكيفاً إلى حد ما.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.9 بالمائة ما يعادل 12.10 دولار ليصل إلى 1423.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو 2013.
وبحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة أي نحو 15.57 دولار ليسجل مستوى 1421.80 دولار للأوقية.
وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 97.221.
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