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استاذ اقتصاد: الدولار سيتراجع أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:57 م
استاذ اقتصاد: الدولار سيتراجع أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة لهذا السبب
سعر الدولار أمام الجنيه
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن مصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى حد كبير، وهذا سيزيد من قدرة للدولة، على تحسين حياة المواطنين الفترة المقبلة.

ولفت "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن ارتفاع وانخفاض الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي، في ظل تحرير سعر الصرف، معقبًا: "ارتفاع أو انخفاض الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي، طالما هذا الارتفاع أو الانخفاض في اطار هامش معين".

وتوقع ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار المرحلة المقبلة بشكل أكبر، مع تحسن واستقرار الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ارتفاع معدل النمو لـ5.6% شيء إيجابي للغاية، والأهم هو أن هذا النمو يسير نحو الصعود.
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