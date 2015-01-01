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الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:55 م
الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بمدينة شبرا الخيمة، وعلي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين ان الحريق بمصنع بلاستيك بالطابق الثالث وتم الدفع ب 4 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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