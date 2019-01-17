أسعار خام الحديد "البليت" ترتفع مع تراجع المعروض
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:47 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
سجلت أسعار خام الحديد ارتفاع مفاجئ لتسجل نحو 120 دولار للطن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت شركة "بي.إتس.بي" عن تراجع صادرتها السنوية لأول مرة في عقد من الزمن.
وقالت شركة التعدين إنها شحنت 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو الماضي، بانخفاض عن 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي في المبيعات منذ عام 2000.
وأدت اضطرابات الإمدادات في أستراليا والبرازيل والإنتاج القياسي للصلب في الصين إلى ارتفاع سعر خام الحديد بنحو 67 بالمائة هذا العام إلى أكثر من 120 دولارًا للطن.
وكان من المتوقع أن تبلغ صادرات "بي.إتش.بي" ما بين 287 و 283 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهراً المنتهية في الشهر الماضي، لكنها اضطرت إلى خفض تقديراتها بعد أن ضرب مناجمها في غرب أستراليا إعصار استوائي.
Advertisements
المزيد عن: طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت خام بليت الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار البليت اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت
- "شركة صلب" تخفض سعر الحديد 200 جنيه فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية
- عاجل.. أسعار الحديد تواصل الانهيار بالسوق المصري وسعر الطن يتراجع بـ 600 جنيه
- أسباب انهيار أسعار الحديد بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم السبت
- عاجل.. 200 جنيه تراجع في أسعار الحديد بالسوق المصري اليوم الخميس
- عاجل.. تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- أسعار الحديد اليوم الخميس 17-1-2019
- 110 جنيهات زيادة جديدة في أسعار الحديد في تعاملات اليوم السبت 18/5/2019
- "خام الحديد" يسجل أعلي مستوس في 5 أعوام