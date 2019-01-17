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أسعار خام الحديد "البليت" ترتفع مع تراجع المعروض

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:47 م
أسعار خام الحديد البليت ترتفع مع تراجع المعروض
مصنع حديد وصلب
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وكالات
 
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سجلت أسعار خام الحديد ارتفاع مفاجئ لتسجل نحو 120 دولار للطن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت شركة "بي.إتس.بي" عن تراجع صادرتها السنوية لأول مرة في عقد من الزمن.

وقالت شركة التعدين إنها شحنت 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو الماضي، بانخفاض عن 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي في المبيعات منذ عام 2000.

وأدت اضطرابات الإمدادات في أستراليا والبرازيل والإنتاج القياسي للصلب في الصين إلى ارتفاع سعر خام الحديد بنحو 67 بالمائة هذا العام إلى أكثر من 120 دولارًا للطن.

وكان من المتوقع أن تبلغ صادرات "بي.إتش.بي" ما بين 287 و 283 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهراً المنتهية في الشهر الماضي، لكنها اضطرت إلى خفض تقديراتها بعد أن ضرب مناجمها في غرب أستراليا إعصار استوائي.
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