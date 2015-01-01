خالد أبوبكر عن تحسن الوضع الاقتصادي: "مصر عدت مرحلة الخطر"

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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن الاقتصاد المصري وقف على حيل، وهذا الأمر ثابت بإشادات الكثير من المؤسسات الدولية الاقتصادية.



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية رغم قساوتها، معقبًا: "مصر عدت مرحلة الخطر، ووصلت لمرحلة وسط".



ولفت إلى أن مصر تسير على الطريق السلام نحو ازدهار الاقتصاد المصري، لافتَا إلى أن الشعب المصري هو السبب فيا وصلت إليه الاقتصاد من تقدم، لأنه هو من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

