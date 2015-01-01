هيرفي رينارد يقترب من تدريب منتخب خليجي خلال أيام









قالت تقارير صحفية في الساعات الماضية، بأن المدرب الفرنسي "هيرفي رينارد قد يودع منتخب المغرب بصورة رسمية خلال أيام قليلة، وذلك عقب إتفاقه بشكل ودي مع الاتحاد المغربي بخصوص "فسح العقد" بينهما، بعد خروج أسود الأطلسي بشكل مفاجئ من دور 16 بعد الخسارة من بنين.





وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن المدرب الفرنسي قد دخل دائرة إهتمام الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة "ياسر المسحل"، حيث يرغب الإتحاد السعودي في التوقيع مع مدرب عالمي لقيادة المنتخب الأخضر في الفترة المقبلة، وذلك بعدما أنتهى عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي منذ فترة ولم يتم بعد التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب.





وأشارت الصحيفة السعودية إلى كون "رينار" كان يحصل على ما يعادل نحو 250 ألف ريال راتباً شهرياً من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وهو مبلغ يستطيع المنتخب السعودي دفعه وربما يدفع أكثر منه أيضًا لإغراء رينار برفض كل العروض التي تحصل عليها في الفترة الأخيرة ويوافق على تدريب منتخب الأخضر.





وختمت "الرياضية" حديثها لتؤكد بأن "هيرفي رينار" قد تلقى عروض تدريب منتخبات قوية داخل أفريقيا مثل منتخب مصر، أو حتى من خارج القارة السمراء من قبل بعض المنتخبات الآسيوية على رأسها منتخب الصين.



