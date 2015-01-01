خاص.. إكرامي الشحات يتوقع موقعة السنغال والجزائر ويؤكد: بلماضي يستحق لقب أفضل مدرب في إفريقيا

تحدث إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عن مباراة نهائي أمم إفريقيا والتي ستجمع منتخب الجزائر ونظيره السنغال يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.





وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الفجرالرياضي" :"المباراة صعبة جداً سواء للجزائر أو السنغال، وأنا أتوقع أنها لن تنتهي في الـ 90 وستذهب للوقت الإضافي، ومن الممكن أن تنتهي بضربات جزاء".





وأضاف "فريق الجزائر لا يوجد له نجوم، وأداء رياض محرز لم يظهر بشكل قوي باستثناء المباراة السابقة، أما ساديو ماني الأقرب لأن يكون الورقة الرابحة في المباراة".





وعن مستوى حراس المرمى في البطولة قال:"منذ بداية البطولة وحتى الآن حراس المرمى بيرتكبوا أخطاء كارثية، إلا أن ريس مبولحي يقدم مستوى جيد للغاية مع الجزائر، وأعتقد بأن كلا الحارسين سيلعبان دورا كبيرا في المباراة".





وأشار :"بلماضي يقدم مستوى مميز للغاية مع الجزائر ولا يعتمد على النجم الأوحد ويستحق أن يكون أحسن مدرب في إفريقيا".