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نانسي عجرم تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة (صورة)

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:45 م
نانسي عجرم تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة (صورة)
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من داخل منزلها.

وحلت نانسي عجرم بإطلالة جذابة من خلال فستان اخضر مشجر داخل أحد الحدائق.

وعلقت نانسي علي الصورة "اجواء الصيف "، حيث لاقت ردودا كثيرة من متابعيها، ما بين: "ما شاء الله جمال وطيبة واخلاق وتواضع نانسي عجرم "، و"لون عيونك غرامي".

وطرحت نانسي مؤخرا كليب ومعاك وحقق نجاحات واسعة علي مستوى الوطن العربي، وتعكف علي الانتهاء من ألبومها الجديد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

نانسي عجرم تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة (صورة)
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