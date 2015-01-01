ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل أكثر من 20 عنصراً من الوحدات الخاصة في كمين لطالبان بأفغانستان

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:38 م
مقتل أكثر من 20 عنصراً من الوحدات الخاصة في كمين لطالبان بأفغانستان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من الوحدات الخاصة الأفغانية، في كمين نصبته حركة طالبان في غرب البلاد، في خسارة كبرى أخرى تتكبدها قوات النخبة في البلد الغارق في الحرب، حسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال حاكم ولاية بادغيس عبد الغفور ملكزاي إن "جنود القوات الخاصة تعرضوا لكمين ليل الإثنين، أثناء عملية إنزال مجوقلة في منطقة أبكاماري التي تعتبر معقلاً لطالبان".

وأضاف أن "قوات الكوماندوس نفذت الإنزال.. دون تنسيق مع قوات الأمن الأخرى".

وتابع "طوقهم مقاتلو طالبان ودارت معارك بين الطرفين طوال ساعات. لسوء الحظ، قتل 21 منهم وأُسر آخرون".
من جهتها لم تدل وزارة الدفاع الأفغانية بأي تعليق.

من ناحيته قدر رئيس مجلس ولاية بادغيس عبد العزيز بيك، عدد قتلى قوات الكوماندوس بـ29 قتيلًا، مشيراً إلى أن بعضهم قتل بعد أسره.

وقال بيك: "نُقل حوالي 40 جندياً من قوات الكوماندوس على متن أربع طائرات هليكوبتر من ولاية غور المجاورة لتنفيذ عملية، لكنهم تعرضوا لكمين حال إنزالهم، وأنقذ 11 منهم فقط في وقت لاحق".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الكمين، مؤكدة أنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 جندياً.

وتشكل قوات النخبة الأفغانية المدربة من قبل الولايات المتحدة جزءاً صغيراً من قوات الأمن البالغ قوامها 300 ألف عنصر.

وتنفذ قوات الكوماندوس معظم العمليات الهجومية في سائر أنحاء البلاد، وتكبدت لهذا السبب خسائر كبرى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
تونس
0
x
21:00
1
نيجيريا