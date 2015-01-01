وزارة الري والموارد المائية ترد على شكاوى بورسعيد من نقص مياه الشرب وانقطاعها

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أصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا أكدت فيه أنه بمتابعة الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي، لحالة المياه في جميع انحاء الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد المائية المطلوبة لكافة الأغراض وخصوصًا مياه الشرب بالكميات الكافية، رافق رئيس مصلحة الري اليوم الاربعاء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة لمتابعة حالة المياه في ترعة بورسعيد والتأكد من توصيل المياه بالدرجات الكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد ومحطة مياه شرب الرسوة.





وقال البيان، أنه تم المرور على ترعة بورسعيد من الفم حتى ك 31 حيث تبين ان المناسيب امام المحطة بالدرجات الكافية وتزيد عن الدرجات المطلوبة كما تبين قيام عمال شركة مياه الشرب بأعمال النظافة ورفع المخلفات من شبك الأعشاب امام المحطة.



كما تم المرور حتى نهاية الترعة بالكيلو 76 وتبين وجود اعمال تطهيرات بالترعة تتم بمعرفة الإدارة العامة لرى الإسماعيلية وتم إعطاء التعليمات بزيادة معدلات التنفيذ والدفع فورًا بمعدات الصيانة الوقائية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت.



وقد تم خلال المرور الاطمئنان على ان مناسيب المياه امام جميع محطات مياه الشرب التي تغذى المحافظة بالمناسيب الآمنة والمحطات تعمل بالطاقة الكافية، وبالمقابلة مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تم العرض للمشاكل التي تواجه اعمال الصيانة بترعة بورسعيد في المسافة من ك 32 للنهاية وصعوبة دخول المعدات والعاملين.



ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة الوزارة في هذا الشأن.