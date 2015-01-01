وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لحفل ختام كان 2019

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة مساء اليوم الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 وذلك باستاد القاهرة الدولي .

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لكافة فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الإستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.

وعلى مدار اليومين السابقين وحتى يوم الجمعة موعد المباراة النهائية وحفل ختام البطولة يتابع وزير الشباب والرياضه كافة التفاصيل والفعاليات المقرر تنفيذها فى ختام البطولة للاطمئنان على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز بحفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.

الجدير بالذكر أن تختتم فعاليات البطولة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.