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مقتل عشرات الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف ونيران الجيش

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 11:01 ص
مقتل عشرات الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف ونيران الجيش
الحوثيين
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وكالات
 
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قتل وأصيب عشرات الحوثيين، الثلاثاء، بغارات للتحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء، وسط اليمن.

 

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات استهدفت معسكرات تدريب لمليشيا الحوثية في صنعاء، وكبدتها خسائر فادحة.

 

ووفقا للمصادر، فقد استهدفت مقاتلات التحالف معسكر "السواد" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في مديرية "سنحان" جنوب العاصمة.

 

كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت "الكلية الحربية"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في منطقة "بني الحارث"، شمال صنعاء.

 

وأشارت المصادر إلى أن سيارات إسعاف حوثية نقلت عشرات من الجثث والجرحى من معسكر السواد وكذلك الكلية الحربية.

 

وفي محافظة البيضاء، قتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني بجبهة "ناطع".

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش الوطني دمرت دورية عسكرية حوثية تحمل تعزيزات بشرية في "ناطع"؛ ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

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