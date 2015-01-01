مقتل عشرات الحوثيين جراء قصف مقاتلات التحالف ونيران الجيش
قتل وأصيب عشرات الحوثيين، الثلاثاء، بغارات للتحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة
غارات استهدفت معسكرات تدريب لمليشيا الحوثية في صنعاء، وكبدتها خسائر فادحة.
ووفقا للمصادر، فقد استهدفت مقاتلات التحالف
معسكر "السواد" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في مديرية "سنحان"
جنوب العاصمة.
كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت
"الكلية الحربية"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في منطقة "بني الحارث"،
شمال صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن سيارات إسعاف حوثية
نقلت عشرات من الجثث والجرحى من معسكر السواد وكذلك الكلية الحربية.
وفي محافظة البيضاء، قتل وأصيب عدد من مليشيا
الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني بجبهة "ناطع".
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش الوطني دمرت دورية عسكرية حوثية تحمل تعزيزات بشرية في "ناطع"؛ ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
- مقاتلات التحالف تقصف الحوثيين في صنعاء والحديدة
- 22 عنصراً من الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش الوطني في جبال بيحان
- مقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي في صنعاء
- مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي باليمن
- طيران التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين فى 4 محافظات يمنية
- مقتل 42 حوثياً إثر معارك مع الجيش اليمني بنهم والبيضاء
- التحالف: أدلة جديدة على تورط إيران في تهريب صواريخ للحوثي
- مقتل أكثر من 20 حوثيًا فى مواجهات مع الجيش اليمني
- مقتل 16 حوثياً في معارك وسط اليمن
- بعد توحيد المقاومة المشتركة.. انتصارات بالجملة على جماعة الحوثي الإرهابي (تقرير)