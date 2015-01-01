عاجل.. "صندوق النقد" يناقش صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر





أدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.





وبحسب جدول اجتماعات مجلس الصندوق، سيناقش تقرير المراجعة الخامس لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يوم 24 يوليو المقبل أي الأربعاء المقبل.





وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".





وفي حال إقرار المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فإن الصندوق سيوافق على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لقرض مصر من الصندوق والمقدرة بملياري دولار.





وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.





وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.







