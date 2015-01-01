"التموين" توقع بروتوكول مع البنك المركزي لإتاحة خدمة جديدة





توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس الموافق 18 يوليو 2019، مذكرة تفاهم بين كلاً من الوزارة متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصرى واتحاد بنوك مصر وشركة التصنيف الأتماني i-score (اي سكور).





ويهدف البروتوكول، إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك عبر بوابة شركة i-score كنافذة ومنصة الكترونية



