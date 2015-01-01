تفريغ 1380 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 11:01 ص
محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 21 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الارصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ADA ZEYNEP وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 71متر والغاطس 5متر وذلك لتفريغ 1380 طن رخام بالميناء ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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