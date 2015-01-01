مجدي بدران يحذر أصحاب هذه الأمراض من التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

قال الدكتور مجدى بدران، استشاري الحساسية وأمراض الصدر، إن ارتفاع درجات حرارة الجو مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد ما يسمى بالملوثات البيولوجية، وتزيد من حشرة الفراس التي تسبب الحساسية في العالم أجمع، وتزيد من البكتيريا والفطريات، وحال وجود نشاط للرياح تؤدي للإصابة بحساسية الأنف أو الصدر أو العين.





وحذر "بدران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، كبار السن والأطفال أقل من 5 سنوات، وذوي الوزن الزائد والسمنة، وأصحاب الأمراض المهملة مثل الربو وأمراض القلب والكلي، ومرضى نقص المناعة من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال وقت الذروة، مناشدًا المصطفين بعدم النزل للبحر في هذا التوقيت من الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع الاستحمام قبل وبعد النزول للبحر، مع كثرة شرب المياه أثناء التواجد على البحر.





وناشد، المواطنين بوضع غطاء للرأس ونظارة شمسية، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون واسعة، مع أصطحاب ملابس أخرى لتغيير ملابسه بعمله أو أي مكان متواجد به؛ لخطورة استمرار ارتداء الملابس التي بها عرق، والتي قد تتسبب في الإصابة بالحساسية.